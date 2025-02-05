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        Samandağ'da bağışlarla yaptırılan çocuk kreş ve gündüz bakımevi açıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Almanya'da toplanan bağışlarla yaptırılan Dünya Çocukları Kreş ve Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:14
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        Samandağ'da bağışlarla yaptırılan çocuk kreş ve gündüz bakımevi açıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Almanya'da toplanan bağışlarla yaptırılan Dünya Çocukları Kreş ve Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle açıldı.

        Dünya Çocukları Vakfınca Almanya'dan toplanan bağışlarla General Şükrü Kanadlı Mahallesi'nde 4 sınıfın yer aldığı çocuk kreşi ve gündüz bakımevi yapıldı.

        Büyükşehir ve Samandağ belediyesinin desteğiyle yapımı tamamlanan ve 1-6 yaş arasında çocukların Türkçe, İngilizce ve Almanca dil eğitimlerinin verilecek.

        Dünya Çocukları Vakfı Başkanı Ali Koban, 6 Şubat 2023'ten bu yana kente yardımların sürdüğünü söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Almanya ve Türk dostluğunu önemsediklerini belirtti.

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