Samandağ'da bağışlarla yaptırılan çocuk kreş ve gündüz bakımevi açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Almanya ve Türk dostluğunu önemsediklerini belirtti.

Büyükşehir ve Samandağ belediyesinin desteğiyle yapımı tamamlanan ve 1-6 yaş arasında çocukların Türkçe, İngilizce ve Almanca dil eğitimlerinin verilecek.

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