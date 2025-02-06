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        Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Demirci, Hatay'da anma programına katıldı

        Türkiye Tasarım Vakfı (TTV) Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında Hatay'da anma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 05:05 Güncelleme: 06.02.2025 - 05:05
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        Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Demirci, Hatay'da anma programına katıldı
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        Türkiye Tasarım Vakfı (TTV) Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılında Hatay'da anma programına katıldı.

        Demirci, merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, depremin ilk sürecinden itibaren sahada olduklarını söyledi.

        Bu süreçte çok büyük bir katılımcılık örneği göstererek ülkenin en iyi mimarları, mühendisleriyle dünyadan en iyi profesyonellerle Antakya için son 2 yıldır çalışmalar yaptıklarını belirten Demirci, şunları kaydetti:

        "Antakya, gerçekten geleceğe miras kalacak bir şekilde, iyi bir şehircilik örneğiyle tanışıyor. Bu anlamda bizim burada 8 ayda yaptığımız 40'ın üzerinde toplantı, katılımcılık örneği, dünyada iyi bir şehircilik süreci yaşanmasına vesile oldu, biz de bununla gurur duyuyoruz. Tabii buradaki yerel sivil topluk kuruluşlarının yöneticilerinin, ülkemizin mimarlarının çok büyük katkısı var. Süreci takip ediyoruz hala, bakanlıklarımızla işbirliği içerisinde buranın en iyi şekilde tasarlanması, yeniden canlandırılması için faaliyetlerimize devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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