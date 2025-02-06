Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hataylı bisikletli, depremde yaşamını yitirenler için 1600 kilometre pedal çevirecek

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Fikri Önal, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için bisikletiyle 1600 kilometre yol gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hataylı bisikletli, depremde yaşamını yitirenler için 1600 kilometre pedal çevirecek
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Fikri Önal, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için bisikletiyle 1600 kilometre yol gidecek.

        Dörtyol Şampiyon Bisiklet Topluluğu üyesi 32 yaşındaki Önal, afette yaşamını yitirenleri pedal çevirerek anmaya karar verdi.

        Önal, yolculuğunu başlatacağı Dörtyol Belediyesi önünde gazetecilere, daha önce uzun süren yolculuklara çıktığını ancak bu turun kendisi için daha kıymetli olduğunu söyledi.

        Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'e gideceğini belirten Önal, turu Hatay'da sonlandıracağını ifade etti.

        Önal, bisikletiyle 1600 kilometre katedeceği etkinliği 10 günde tamamlamayı hedeflediğini anlattı.

        Konuşmanın ardından yola çıkan Önal'ı uğurlayanlar arasında, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        İstihdamda 7 öncelikli sektör
        İstihdamda 7 öncelikli sektör
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler

        Benzer Haberler

        Hatay, Osmaniye ve Adana'da 6 Şubat depreminin yıl dönümünde camilerde dua...
        Hatay, Osmaniye ve Adana'da 6 Şubat depreminin yıl dönümünde camilerde dua...
        Depremin vurduğu Hatay'da yaşamını yitirenler için anma töreni ve 'sessiz'...
        Depremin vurduğu Hatay'da yaşamını yitirenler için anma töreni ve 'sessiz'...
        Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Demirci, Hatay'da anma program...
        Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Demirci, Hatay'da anma program...
        Hatay'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
        Hatay'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
        Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanla...
        Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için alanla...
        Hatay'da 'Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık' çalıştayı düzenlendi
        Hatay'da 'Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık' çalıştayı düzenlendi