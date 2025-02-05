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        Hatay'da 'Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık' çalıştayı düzenlendi

        HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde '6 Şubat Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine: Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık' başlıklı çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:48 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:50
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        Hatay'da 'Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık' çalıştayı düzenlendi
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        HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde '6 Şubat Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine: Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık' başlıklı çalıştay düzenlendi.

        Üniversitede gerçekleşen '6 Şubat Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine: Afetlere Karşı Toplumsal Dayanıklılık' başlıklı çalıştaya Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AFAD Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda bilim insanı katıldı.

        VALİ MASATLI, AFETLERE HAZIRLIKLI OLMANIN GEREKLİLİĞİNE DEĞİNDİ

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgede depremden sonraki seferberlik ve adanmışlık ruhuna dikkat çekti. Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen iyileştirme çalışmalarına değinerek, hazırlıklı olmanın önemini ve bilimsel çalışmaların gerekliliğini vurguladı. Masatlı ayrıca, afet yönetiminde önleyici tedbirlerden, kriz anındaki koordinasyona kadar her aşamanın öneli olduğunun altını çizdi.

        TATAR, ŞİLİ’NİN BU ALANDAKİ BAŞARISINI ANLATTI

        AFAD Başkanı Prof. Dr. Orhan Tatar, konuşmasında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları andı ve afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmanın, risk azaltma çalışmalarını yürütmenin gerekliliğini vurguladı. Şili'nin deprem konusundaki başarı hikayesinden dersler çıkarılması gerektiğini belirten Tatar, ayrıca devletin ve milletin bu konuda büyük bir iradeye sahip olduğunu ifade etti.

        REKTÖR EREN, DAYANIŞMA İLE AYAĞA KALKACAĞIZ

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, toplantının sadece hatıraları tazelemek için değil, geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek için yapıldığını belirtti. Eren, depremlerde yaşanan yıkıma rağmen, gösterilen insanüstü dayanışmanın önemine dikkat çekerek, toplumsal dayanışmanın kriz anlarında olduğu kadar, krizleri önlemek için de önemli olduğunu vurguladı.

        Şilili deprem uzmanı Mario Lafontain, Şili'nin deprem tecrübelerini ve bu tecrübelerden çıkarılan dersleri aktardı. Sadece can güvenliğini sağlamakla kalmayıp, yapıların hasar görmesini en aza indirerek, toplumsal dayanıklılığı artırmanın önemini anlatan Lafontain, konuşmasında süneklik kavramının önemini belirtirken, bunun tek başına yeterli olmadığını, yapıların dayanıklılığı için hasarı en aza indirecek tasarımların gerekliliğine dikkat çekti. Şilili deprem uzmanı Mario Lafontain’e plaket takdim edildi. Programda günün anısına protokol üyeleri ve katılımcıların yer aldığı fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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