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        Hatay'da depremde yaşamını yitirenler anıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 05:02 Güncelleme: 06.02.2025 - 05:28
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        Hatay'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
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        Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı.

        Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Vali Ürgen Parkı'nda bir araya geldi.

        Kalabalık grup, "Sessiz Yürüyüş" adı altında Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü.

        İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Bu sırada vatandaşların birçoğunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        - 3 semavi dinin temsilcilerinden dua

        Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

        Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atıldı.

        Merkez Defne ilçesinde de belediye ekiplerince Uğur Mumcu Bulvarı'nda "Unutmadık" yazılı platform kuruldu. Burada toplanan kalabalık, kayıplarını andı.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği anmada, vatandaşlar dilek fenerleri uçurdu.

        Yunus Emre Parkı'nda toplananlar da saat 04.17'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar daha sonra Asi Nehri'ne karanfil, defne dalları ve reyhan attı.

        - İskenderun

        İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için 04.17'de anma programı yapıldı.

        Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

        Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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