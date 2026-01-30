Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin ardından 2 ayda tamamlanan hastane Hatay'ın sağlık yükünü sırtladı

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afetzedelerin şifa bulması için iki ayda tamamlanıp hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar 1 milyon 900 bin poliklinik, 576 bin de acil servis hizmeti verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin ardından 2 ayda tamamlanan hastane Hatay'ın sağlık yükünü sırtladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afetzedelerin şifa bulması için iki ayda tamamlanıp hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar 1 milyon 900 bin poliklinik, 576 bin de acil servis hizmeti verildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart 2023'te temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan hastane, Kahramanmaraş merkezli 3 yıl önceki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte şifa arayan afetzedelere umut oldu.

        Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'ndeki 300 yataklı hastane, kısa sürede kentin sağlık yükünü sırtlayan merkezlerden biri haline geldi.

        Açıldığı günden bu yana 1 milyon 900 bin poliklinik hizmeti verilen hastanede, 576 bin acil vakaya müdahale edildi.

        Defne Devlet Hastanesi, bu sürede 38 binden fazla ameliyat ve 4 bini aşkın doğuma ev sahipliği yaptı.

        Depreme dayanıklı inşa edilen hastanede, 128'i doktor, 309'u hemşire olmak üzere 1113 sağlık çalışanı görevini sürdürüyor.

        - "Hala ilçemiz ve ilimizin göz bebeği konumunda"


        Hastanenin Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, AA muhabirine, hastanenin her geçen yıl hasta bakım sayısını artırdığını söyledi.

        Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için tüm personelin özveriyle çalıştığını dile getiren Bayrakçıoğlu, şöyle konuştu:

        "Hastanemiz halkımız tarafından çok ciddi şekilde takdir gördü ve görmeye devam ediyor. Defne Devlet Hastanesi hala ilçemiz ve ilimizin göz bebeği konumunda. Cumhurbaşkanımızın da özel önem verdiği bir hastane. Depremden sonra 57 gün gibi kısa süre içerisinde yapıldı ve hizmete girdi. Hastanenin her süreci Cumhurbaşkanımız tarafından özellikle takip edildi."

        Bayrakçıoğlu, normal doğumun teşvikine yönelik çalışmaların ve hijyen alanındaki uygulamaların hastaneye başarı belgeleri kazandırdığını anlattı.

        Hastanenin imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bayrakçıoğlu, 54 olan yoğun bakım ünite sayısını artırmayı, palyatif bakım, fizik tedavi ve hemodiyaliz ünitelerini de genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde 80 santimetre çöken İskenderun...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde 80 santimetre çöken İskenderun...
        Hatay'da 5 aracın çarpıştığı kaza kamerada
        Hatay'da 5 aracın çarpıştığı kaza kamerada
        Depremle birlikte öksüz ve yetim kalan siyam ikizi kardeşleri 9 yaşında ölü...
        Depremle birlikte öksüz ve yetim kalan siyam ikizi kardeşleri 9 yaşında ölü...
        Depremzede Beliz'in, kendisine üşümesin diye montunu veren albayla görüşmes...
        Depremzede Beliz'in, kendisine üşümesin diye montunu veren albayla görüşmes...
        Ramazan ayı öncesi HBB'den gıda ve hijyen denetimi
        Ramazan ayı öncesi HBB'den gıda ve hijyen denetimi
        Hatay'da park halindeki 8 araca çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Hatay'da park halindeki 8 araca çarpan tırın sürücüsü yaralandı