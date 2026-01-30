Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da park halindeki 8 araca çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki 8 araca çarparak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 00:28 Güncelleme: 30.01.2026 - 00:28
        Hatay'da park halindeki 8 araca çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki 8 araca çarparak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Belen-İskenderun kara yolunun Halilbey Mahallesi mevkisinde ilerleyen 16 AGE 109 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki 8 araca çarparak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

