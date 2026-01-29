Antakya'da 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki denetimleri sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Aramada 1909 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.