Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli İ.Y. gözaltına alındı.

