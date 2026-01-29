Habertürk
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        29.01.2026 - 11:09
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Belirlenen adrese yapılan operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli İ.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

