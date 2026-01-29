Habertürk
Habertürk
        Hatay'da aranan 6 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da aranan 6 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:10
        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G, E.B, A.E, M.E.E, H.B. ve Y.B. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

