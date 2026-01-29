Atakaş Hatayspor'da transfer çalışmaları

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2 oyuncuyu renklerine bağladı. Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımlarda, 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yunus Azrak ve aynı yaştaki santrafor Yılmaz Cin ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.