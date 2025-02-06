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        Depremin vurduğu Hatay'da yaşamını yitirenler için anma töreni ve 'sessiz' yürüyüş

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da saat 04.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 05:53 Güncelleme: 06.02.2025 - 05:55
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        Depremin vurduğu Hatay'da yaşamını yitirenler için anma töreni ve 'sessiz' yürüyüş
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da saat 04.17'de sessiz yürüyüş düzenlendi. Depremin 2’nci yıldönümündeki anma etkinliklerinde, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişi hayatını kaybettiği Hatay’da, felaketin 2’nci yıldönümü dolayısıyla Vali Ürgen Parkı’nda vatandaşlar bir araya geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, depremde yakınlarını kaybedenler ve vatandaşlar, buradan sessiz yürüyüşe geçti. Atatürk Caddesi’nden yürüyenler, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önüne geldi. Asrın felaketinin yaşandığı saat 04.17’de, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 3 semavi dinin temsilcileri tarafından dua edildi. Burada yapılan duaların ardından kalabalık, Asi Nehri’ne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

        İSKENDERUN’DA DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

        Öte yandan Hatay’ın İskenderun ilçesi Anıt Alanı’nda saat 04.17’de bir araya gelen ilçe protokolü ve vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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