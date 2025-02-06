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        Hatay'da depremde ölenler için kilise enkazı önünde ayin yapıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde afette yaşamını yitirenler için ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:16
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        Hatay'da depremde ölenler için kilise enkazı önünde ayin yapıldı
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        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde afette yaşamını yitirenler için ayin düzenlendi.

        Merkez Antakya ilçesindeki kilise enkazı önünde gerçekleştirilen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu ile pederler Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti.

        Orduluoğlu, konuşmasında, kalplerinde hüzün, gözlerinde umut olduğunu söyledi.

        İlçenin yeniden yükseldiğini dile getiren Orduluoğlu, "Antakya'mızı tekrardan inşa etmek için Allah bütün idarecilerimize sağlık, sıhhat versin. Hep beraber, devlet ve millet, bütün azınlıklar, sevgiyle, kardeşlikle Antakya'yı inşa edeceğiz." dedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen ayinde bazı katılımcılar gözyaşı döktü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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