Hatay'da depremde ölenler için kilise enkazı önünde ayin yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen ayinde bazı katılımcılar gözyaşı döktü.

İlçenin yeniden yükseldiğini dile getiren Orduluoğlu, "Antakya'mızı tekrardan inşa etmek için Allah bütün idarecilerimize sağlık, sıhhat versin. Hep beraber, devlet ve millet, bütün azınlıklar, sevgiyle, kardeşlikle Antakya'yı inşa edeceğiz." dedi.

Merkez Antakya ilçesindeki kilise enkazı önünde gerçekleştirilen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu ile pederler Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti.

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