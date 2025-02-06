İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva kavruldu

Acılarının taze olduğunu dile getiren Sancar, "Hazırladığımız helvamızı deprem mezarlığı, konteyner kentler ve farklı mahallelerde paylaşacağız. Gücümüz yettiğince insanlara umut olmaya gayret edeceğiz." dedi.

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