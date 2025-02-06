Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva kavruldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin ikinci yılı dolayısıyla helva hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:38 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva kavruldu
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin ikinci yılı dolayısıyla helva hazırlandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı kapsamında, İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta helva kavruldu.

        Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 3 bin 500 kap helvanın vatandaşlara dağıtımına başlandı.

        Gönül Mutfağı'nın kurucularından Kadir Sancar, AA muhabirine, afette yaşamını yitirenler için dua ettiklerini söyledi.

        Acılarının taze olduğunu dile getiren Sancar, "Hazırladığımız helvamızı deprem mezarlığı, konteyner kentler ve farklı mahallelerde paylaşacağız. Gücümüz yettiğince insanlara umut olmaya gayret edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Dörtyol'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Dörtyol'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Kanseri yenen gençler, Hatay'da depremzede çocukları unutmadı
        Kanseri yenen gençler, Hatay'da depremzede çocukları unutmadı
        Hatay'da yamaç paraşütçüsü depremlerde ölenleri anmak için uçuş yaptı
        Hatay'da yamaç paraşütçüsü depremlerde ölenleri anmak için uçuş yaptı
        Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için kilisede ayin
        Hatay'da depremde hayatını kaybedenler için kilisede ayin
        Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan Hatay'da deprem mezarlığına ziyaret
        Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan Hatay'da deprem mezarlığına ziyaret
        Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı
        Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı