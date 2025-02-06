Dörtyol'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.
Sanayi Mahallesi'ndeki Nursan Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Belediye Başkanı Bahadır Amaç da katıldı.
Katılımcılar, daha sonra Gavuklu Dede Mezarlığı'ndaki kabirleri ziyaret etti, mezarlara karanfiller bıraktı.
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