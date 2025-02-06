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        Muhasebeci ve mali müşavirler, depremde kaybettiği meslektaşlarını Hatay'da andı

        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyeleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 61 meslektaşı için Hatay'da anma etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:15
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        Muhasebeci ve mali müşavirler, depremde kaybettiği meslektaşlarını Hatay'da andı
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        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyeleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 61 meslektaşı için Hatay'da anma etkinliği düzenledi.

        TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve çeşitli illerde yaşayan oda üyeleri, depremlerin ikinci yılı dolayısıyla Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı (Hatay SMMMO) ziyaret etti.

        Kartaloğlu, ziyaretteki açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti.

        Ülkede 11 ili etkileyen depremlerde 61 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini anımsatan Kartaloğlu, "İki yıl insan ömrü için kısa bir zaman dilimi gibi görünebilir ancak bu felaketi anbean yasayanlar için uzun bir süreçti. Her ne kadar günlük hayatın koşturmacasıyla etkisi azalmış gibi gözükse de deprem gerçeğini asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

        Depremin ardından "Barınma İhtiyacına Destek Oluyoruz" ve "İş Arkadaşım Olur Musun" projelerini hayata geçirdiklerini, evi, bürosu hasar görenlerle vefat eden meslek mensuplarının yakınlarına nakdi yardım sağladıklarını belirten Kartaloğlu, desteklerinin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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