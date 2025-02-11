Hatay'da "Avrupa 112 Günü " etkinliği düzenlendi

İlçede bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma ile polis ekipleri kurulan stantlarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "Avrupa 112 Günü" ile ilgili etkinlik gerçekleştirildi.

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