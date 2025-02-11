Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "Avrupa 112 Günü " etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "Avrupa 112 Günü" ile ilgili etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "Avrupa 112 Günü " etkinliği düzenlendi
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "Avrupa 112 Günü" ile ilgili etkinlik gerçekleştirildi.

        İlçede bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma ile polis ekipleri kurulan stantlarda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Stantlarda, ekiplerin kullandığı ekipmanlarla ilgili vatandaşlara bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Hatay'da kuş gribi görülen mahalle karantinaya alındı
        Hatay'da kuş gribi görülen mahalle karantinaya alındı
        Hatay'da "Birlikte Yeniden İnşa Etmeye Devam Ediyoruz" konulu sergi açıldı
        Hatay'da "Birlikte Yeniden İnşa Etmeye Devam Ediyoruz" konulu sergi açıldı
        Hatay'da kalp krizinden yaşamını yitiren astsubay adına yaptırılan anaokulu...
        Hatay'da kalp krizinden yaşamını yitiren astsubay adına yaptırılan anaokulu...
        Hatay Valiliğinden Arsuz ve Samandağ'da duyulan uçak seslerine ilişkin açık...
        Hatay Valiliğinden Arsuz ve Samandağ'da duyulan uçak seslerine ilişkin açık...
        Hatay Valiliği'nden tedirgin eden patlama seslerine ilişkin açıklama
        Hatay Valiliği'nden tedirgin eden patlama seslerine ilişkin açıklama
        Hatay'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Hatay'da yangın çıkan evde hasar oluştu