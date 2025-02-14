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        Hatay'da iş yerlerine denetim yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde denetimlerde, çalışma izni olmayan 20'si yabancı uyruklu 23 kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:19
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        Hatay'da iş yerlerine denetim yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde denetimlerde, çalışma izni olmayan 20'si yabancı uyruklu 23 kadın yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik 10 iş yerinde denetim yaptı.

        Denetimlerde, çalışma izni ve hijyen belgesi olmadan çalıştıkları belirlenen 20'si yabancı uyruklu 23 kadın yakalandı.

        Yabancı uyruklu şüpheliler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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