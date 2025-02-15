Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde uygulama yapıldı.
Uygulamada, durdurulan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, araçlar arandı.
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