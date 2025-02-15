Hatay'da öğrencilere yönelik doğal afetlere karşı farkındalık etkinliği

Öğrenciler etkinliğin yapıldığı sınıfı ziyaret eden katılımcılara hazırlanan maket ve görselleri anlattı.

Naciye Suna Oktay Tekin İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle deprem, tsunami, yangın, çığ ve diğer doğal afetleri temsil eden görseller ve maketler hazırladı.

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