Hatay'da öğrencilere yönelik doğal afetlere karşı farkındalık etkinliği
Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrencilere yönelik doğal afetler konusunda farkındalık oluşturma amacıyla etkinlik düzenlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrencilere yönelik doğal afetler konusunda farkındalık oluşturma amacıyla etkinlik düzenlendi.
Naciye Suna Oktay Tekin İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle deprem, tsunami, yangın, çığ ve diğer doğal afetleri temsil eden görseller ve maketler hazırladı.
Hazırlanan maket ve görseller etkinlikte sergilendi.
Öğrenciler etkinliğin yapıldığı sınıfı ziyaret eden katılımcılara hazırlanan maket ve görselleri anlattı.
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