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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:03 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:03
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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, ana arterlerde ve caddelerde kontrol noktaları oluşturuldu.

        Ekipler, uygulama kapsamında sürücü ve yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı, araçları kontrol etti.

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