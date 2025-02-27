Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, Suriye'de ziyaretlerde bulundu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve beraberindeki heyet, Suriye'de temaslarda bulundu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve beraberindeki heyet, Suriye'de temaslarda bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Öntürk ve beraberindeki heyetin Suriye'deki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Öntürk, Suriye'ye ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek "İdlib ve Halep'te bulunduğumuz temaslarda kısa süre içinde Suriye'de yaşanan olumlu gelişmeleri öğrenme fırsatımız oldu. Hatay'ımızda birlik ve beraberliği nasıl sağlıyorsak komşumuzda da sağlanması için her türlü desteği vermeye hazırız. Kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Öntürk'e ziyaretinde, İskenderun İlçe Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.
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