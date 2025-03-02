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        Hatay'da bir kişi tüfekle kendini yaraladı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 00:40 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:50
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        Hatay'da bir kişi tüfekle kendini yaraladı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, M.P, Çiğdede Mahallesi Sivas Şehitleri Caddesi'ndeki iş yerini kapattığı sırada elinden düşen pompalı tüfek kazara ateş aldı.

        Saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan M.P, kardeşi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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