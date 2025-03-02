Hatay'da bir kişi tüfekle kendini yaraladı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, M.P, Çiğdede Mahallesi Sivas Şehitleri Caddesi'ndeki iş yerini kapattığı sırada elinden düşen pompalı tüfek kazara ateş aldı.
Saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan M.P, kardeşi tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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