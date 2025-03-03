Hatay Büyükşehir Belediyesi iftar programı düzenledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, iş insanları, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftarda buluştu.

Büyükşehir Belediyesinin "Bu sofrada kardeşlik, ramazanda bereket var" sloganıyla başlattığı iftar programları kapsamında EXPO Kisecik Yerleşkesi'nde iftar programı düzenlendi.

İftar programına katılan Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayında tüm kurumların ihtiyaç sahipleri için seferber olduğunu söyledi.

İl genelinde iftar çadırlarının da kurulduğunu hatırlatan Masatlı, "Ramazan boyunca yardımlarımız devam edecek. Bu zamana kadar ne açta ne de açıkta vatandaşımızı bırakmadıysak, bundan sonra da bırakmayacağız. Tarihin en büyük iyileştirme operasyonunda inşallah nasıl ki bu ramazanımız geçen seneki ramazanımızdan daha iyiyse, hepiniz şahit olacaksınız önümüzdeki ramazanımız da daha iyi olacaktır." dedi.

Masatlı, iftar programını düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.

Öntürk de programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekiştirildiği aylardan olduğunu belirterek, "Biz de Hatay'ımızı inşallah birlik ve beraberlik içerisinde kardeşliğimizi daha da pekiştirerek yeniden ayağa kaldırmanın gayreti içerisinde olacağız. İnşallah kısa süre içerisinde de şehrimiz bu büyük afetin yaralarını sarmış olacak, tek derdimiz ve gayemiz bu, bunun mücadelesini veriyoruz." şeklinde konuştu.

İftar programına milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.