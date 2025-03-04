Hatay'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.
Mızraklı Mahallesi'nde ormanlık alan yakınındaki bir bahçede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
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