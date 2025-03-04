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        Hatay'da bahçede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 23:27 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:30
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        Hatay'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

        Mızraklı Mahallesi'nde ormanlık alan yakınındaki bir bahçede yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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