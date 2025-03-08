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        Hatay Büyükşehir Belediyesi filosuna 1000 araç ekledi

        Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere satın alınan otobüs, kamyon, kamyonet, pikap, temizlik ve iş makinelerinden oluşan 1000 aracın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:26 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:47
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi filosuna 1000 araç ekledi
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere satın alınan otobüs, kamyon, kamyonet, pikap, temizlik ve iş makinelerinden oluşan 1000 aracın tanıtımı yapıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Fuar Alanı'nda düzenlenen programda, kenti yeniden inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ekibiyle gece gündüz gayret gösterdiklerini anlatan Öntürk, el ele, omuz omuza vererek kenti ayağa kaldıracaklarını belirtti.

        Mazeret üretmeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Öntürk, şöyle konuştu:

        "Ne yazık ki, bu emaneti aldığımızda Hatay bambaşka bir haldeydi. 6 Şubat depremlerinin acı izleri hala yüreğimizde tazeyken, şehrimizin altyapısı çökmüş, yollarımız harabeye dönmüştü. Belediyemizin mali durumu da içler acısıydı. İsrafı önledik, gereksiz harcamalara son verdik, her kuruşun hesabını yaptık. Şeffaf ve dürüst yönetim anlayışımızla, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdik. Bugün, o zorlu günleri kısmen de olsa geride bırakmanın, sizlere verdiğimiz sözleri tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu geçen kısa sürede, 5 milyar liraya yakın borç ödedik. Bir yandan borç öderken, bir yandan da Hatay'ımıza yeni hizmetler kazandırmak, şehrimizi yeniden inşa etmek için canla başla çalıştık. İşte bugün, bu çalışmalarımızın en somut meyvesini, gururla sunuyorum."

        Programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, ilçe belediye başkanları ve belediye işçileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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