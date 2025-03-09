Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hataylı genç, kalın bağırsağını taşıyan kolostomi torbasından ameliyatla kurtuldu

        NAZAR DAĞLI - Hatay'da 4 yıl önce geçirdiği bisiklet kazası sonucu kalın bağırsağını vücudunun dışında kolostomi torbasıyla taşıyarak yaşamak zorunda kalan 18 yaşındaki Hasan Şanverdi, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hataylı genç, kalın bağırsağını taşıyan kolostomi torbasından ameliyatla kurtuldu
        ABONE OL

        NAZAR DAĞLI - Hatay'da 4 yıl önce geçirdiği bisiklet kazası sonucu kalın bağırsağını vücudunun dışında kolostomi torbasıyla taşıyarak yaşamak zorunda kalan 18 yaşındaki Hasan Şanverdi, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

        Reyhanlı ilçesinde yaşayan Şanverdi, 2021 yılında arkadaşlarıyla bisiklet sürerken düştü.

        Bisiklet direksiyonunun karnına saplanması sonucu yaralanan Şanverdi'nin kalın bağırsağı zarar gördü.

        Kazanın ardından 4 ameliyat geçiren Şanverdi'nin kalın bağırsağı vücudunun dışına çıkarıldı.

        Kalın bağırsağını vücudunun dışında kolostomi torbasıyla (dışkıyı toplamak için vücudun üzerine geçici veya kalıcı olarak yerleştirilen torba) taşıyarak yaşamak zorunda kalan Şanverdi, bu süreçte büyük sıkıntı yaşadı.

        Arkadaşlarıyla doyasıya oynayamayan ve rahat hareket edemeyen Şanverdi, yeniden sağlığına kavuşabilmek umuduyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

        Şanverdi, hastanede yapılan tetkiklerinin ardından Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

        Operasyonla 4 yıldan bu yana taşıdığı torbadan kurtulan Şanverdi, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Torba taşımaktan kurtuldum"

        Hasan Şanverdi, AA muhabirine, bisiklet kazasının ardından hayatının çok zor geçtiğini söyledi.

        Kolostomi torbasını 4 yıl boyunca taşımak zorunda kaldığını anlatan Şanverdi, bunun kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilediğini belirtti.

        Şanverdi, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Torba taşımaktan kurtuldum. Torbanın ağrısından kurtuldum. Herkes gibi lavaboya gidebileceğim." dedi.

        Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya da bisiklet kazalarının çocuklar ve gençler için büyük risk taşıdığını belirtti.

        Hasan'ı sağlığına kavuşturdukları için mutlu olduklarını ifade eden Çelikkaya, şöyle konuştu:

        "Hasan geçirdiği kaza sonrası bağırsağının makata yakın bir kısmı parçalandığı için 'ostomi' dediğimiz bağırsağın karnına açıldığı bir durumla karşı karşıya kaldı. Uzun bir süre kapatılamamıştı. Daha sonrasında merkezimize başvurdu. Normal sağlam bağırsaktan makatını onardık. Çok şükür şu anda iyi."

        Baba Kamil Şanverdi, oğlunu sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür etti.

        Oğlunun 4 yıl boyunca çok zorluklar çektiğini anlatan Şanverdi, "Oğlum dört ameliyat geçirdi, beşinci ameliyatında ise torbası alındı. Doktorlarımızdan ve tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun, çok ilgilendiler. Şimdi rahatça tuvaletini yapabiliyor, inşallah eskisi gibi sağlıklı bir hayat sürecek." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Avrupa'daki gurbetçilerden Hatay'daki depremzedelere iftar desteği
        Avrupa'daki gurbetçilerden Hatay'daki depremzedelere iftar desteği
        Türk Kızılaydan iftardan sonra kan bağışı çağrısı
        Türk Kızılaydan iftardan sonra kan bağışı çağrısı
        Hatay'da şarampole devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da şarampole devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay Büyükşehir Belediyesi filosuna 1000 araç ekledi
        Hatay Büyükşehir Belediyesi filosuna 1000 araç ekledi
        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Hatay'da köpeğe çarpmamak için park halindeki araca vuran motosikletli yara...
        Hatay'da köpeğe çarpmamak için park halindeki araca vuran motosikletli yara...