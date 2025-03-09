Hataylı genç, kalın bağırsağını taşıyan kolostomi torbasından ameliyatla kurtuldu

NAZAR DAĞLI - Hatay'da 4 yıl önce geçirdiği bisiklet kazası sonucu kalın bağırsağını vücudunun dışında kolostomi torbasıyla taşıyarak yaşamak zorunda kalan 18 yaşındaki Hasan Şanverdi, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Şanverdi, 2021 yılında arkadaşlarıyla bisiklet sürerken düştü.

Bisiklet direksiyonunun karnına saplanması sonucu yaralanan Şanverdi'nin kalın bağırsağı zarar gördü.

Kazanın ardından 4 ameliyat geçiren Şanverdi'nin kalın bağırsağı vücudunun dışına çıkarıldı.

Kalın bağırsağını vücudunun dışında kolostomi torbasıyla (dışkıyı toplamak için vücudun üzerine geçici veya kalıcı olarak yerleştirilen torba) taşıyarak yaşamak zorunda kalan Şanverdi, bu süreçte büyük sıkıntı yaşadı.

Arkadaşlarıyla doyasıya oynayamayan ve rahat hareket edemeyen Şanverdi, yeniden sağlığına kavuşabilmek umuduyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Şanverdi, hastanede yapılan tetkiklerinin ardından Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Operasyonla 4 yıldan bu yana taşıdığı torbadan kurtulan Şanverdi, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Torba taşımaktan kurtuldum"

Hasan Şanverdi, AA muhabirine, bisiklet kazasının ardından hayatının çok zor geçtiğini söyledi.

Kolostomi torbasını 4 yıl boyunca taşımak zorunda kaldığını anlatan Şanverdi, bunun kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilediğini belirtti.

Şanverdi, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Torba taşımaktan kurtuldum. Torbanın ağrısından kurtuldum. Herkes gibi lavaboya gidebileceğim." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya da bisiklet kazalarının çocuklar ve gençler için büyük risk taşıdığını belirtti.

Hasan'ı sağlığına kavuşturdukları için mutlu olduklarını ifade eden Çelikkaya, şöyle konuştu: