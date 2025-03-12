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        Hatay'da çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:56 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:59
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        Hatay'da çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Muradiye Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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