Hatay'da çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muradiye Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
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