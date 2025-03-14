Antakya'da inşaat çukuruna düşen köpek kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaata ait çukura düşen köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaata ait çukura düşen köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Emek Mahallesi'ndeki bir inşaatın çukurundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, 15 metrelik çukura düşen köpeği halat yardımıyla kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, yiyecek ve su verildikten sonra yaşam alanına bırakıldı.
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