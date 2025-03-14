Antakya'da inşaat çukuruna düşen köpek kurtarıldı

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, yiyecek ve su verildikten sonra yaşam alanına bırakıldı.

Emek Mahallesi'ndeki bir inşaatın çukurundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

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