Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp gökyüzünde baklava yaptılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşüt pilotu ile baklava ustası, Amanos Dağları'ndan atladıkları paraşütle gökyüzünde baklava yaptı.

Amanos Dağları'ndaki kalkış alanına giden paraşüt pilotu İlker Özgüven ile baklava ustası Ali Paksoy, yanlarına tepsi, oklava, hamur gibi baklava yapımından kullanılan malzemeler ve ekipmanları da alıp yamaçtan havalanarak paraşütle tandem uçuşu gerçekleştirdi.

Özgüven'in paraşütün güvenli şekilde gökyüzünde süzülmesini sağladığı sırada Paksoy da "bülbül yuvası" tatlısını yaparak pürmüz kullanarak pişirdi.

İkili daha sonra şerbetini döktükleri tatlının tadına havada baktı.

Paraşüt pilotu İlker Özgüven, AA muhabirine, kendilerine farklı bir anı bırakmak istediklerini söyledi.

Tatlının yapımında zorlandıklarını anlatan Özgüven, "Gökyüzünde biraz hamurlar uçtu, zor oldu ama ustamız yaptı. Sonunda bir bülbül yuvası yapabildik. Pürmüz ile de ateşle yaktık. Hazırladığımız bülbül yuvasını da afiyetle yedik. Havada rahatça her şeyi yapabiliyoruz. Bu nedenle bence bu duyguyu herkes yaşamalı." diye konuştu.

Baklava ustası Ali Paksoy da 25 yıldır yaptığı tatlıyı gökyüzünde yapmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.