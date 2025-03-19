Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 13 bin 601 lira ceza

Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "abart egzoz" ihlallerinden 13 bin 601 lira ceza uyguladı.

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