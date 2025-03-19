Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 13 bin 601 lira ceza
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan sürücüye 13 bin 601 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan sürücüye 13 bin 601 lira ceza uygulandı.
İlçede bir sürücünün caddede motosikletle akrobatik hareketler sergilediği anlara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "abart egzoz" ihlallerinden 13 bin 601 lira ceza uyguladı.
Motosiklet trafikten menedildi.
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