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        Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 13 bin 601 lira ceza

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan sürücüye 13 bin 601 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:46 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:51
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        Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 13 bin 601 lira ceza
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan sürücüye 13 bin 601 lira ceza uygulandı.

        İlçede bir sürücünün caddede motosikletle akrobatik hareketler sergilediği anlara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "abart egzoz" ihlallerinden 13 bin 601 lira ceza uyguladı.

        Motosiklet trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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