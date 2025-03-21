Öğrenciler ramazanın maneviyatını okul bahçesindeki iftar sofrasıyla öğreniyor

HALİS KALKAN - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler, okul bahçesinde kurulan iftar sofrasıyla ramazanın maneviyatını öğreniyor.

Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Ömer Köse, öğrencilerin eski ramazan coşkusunu yaşamaları için okulda iftar programları düzenlemek istedi.

Velilerle görüşen ve onlardan da maddi destek alan Köse, daha sonra okul bahçesine ocak tedarik ederek, öğrencilerin dönüşümlü katılımıyla yemek hazırlanılmasını sağladı.

Velilerin de desteğiyle günlük 120 kişilik 3 çeşit yemek hazırlayan öğrenciler, bahçede kurulan sofrada iftarlarını arkadaşlarıyla yapıyor.

İftarın yanı sıra okulda, öğrenciler tarafından hazırlanan Hacivat Karagöz gösterileri gerçekleştiriliyor, maniler seslendiriliyor.

Öğrenciler, okul bahçesindeki programla hem ramazanın maneviyatını öğreniyor hem de coşkusunu yaşıyor.

Okul Müdürü Ömer Köse, AA muhabirine, ramazan denilince akla gelen sevgi, paylaşım, hoşgörü, sabır, birlik ve beraberlik kavramlarını yaptıkları çalışmayla öğrencilere aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Yaptıkları etkinlikle hem öğrencilerin güzel vakit geçirdiğini hem de ramazanın maneviyatını paylaştıklarını belirten Köse, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın ileride unutamayacağı ramazan anılarına bir yenisini daha eklemek için niyet ettik. Öğrencilerimiz iftar öncesi hazırlamış oldukları, geleneksel ramazan etkinlikleri kapsamında Hacivat Karagöz oyunu düzenliyor. İftardan 1 saat öncesinde etkinliğe başlayıp, iftar sofralarında öğrencilerimize güzel bir ramazan hatırası bırakmayı amaçlıyoruz."

Okulun 6. sınıf öğrencisi Begüm Kafadar da arkadaşlarıyla bir arada çok güzel bir ramazan geçirdiklerini ifade etti.

Birlikte aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtıklarını dile getiren Kafadar, seslendirdikleri manilerle de unutulmaz anlar yaşadıklarını anlattı.

Velilerden Sibel Kafadar ise okuldaki programın evlatlarının ramazanın coşkusunu yaşaması açısından çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluştu. Çocukların öz güvenlerinin gelişmesi ve ramazanda bu birliği yaşatmak açısından bence müthiş. Her şeyi birlikte yapmaları, ramazanın maneviyatını anlamaları açısından çok güzel oldu." diye konuştu.