Hatay'da konteyner iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, konteyner iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, konteyner iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haraparası Mahallesi'ndeki bir konteyner iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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