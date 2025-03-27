Hatay'da mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
Hatay'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Hatay'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, bayram öncesi 15 ilçedeki mezarlıklarda temizlik yapıldı.
Ekipler, mezarlıklarda yabani ot temizliği ve ağaçlarda budama gerçekleştirdi.
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