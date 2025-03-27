Hatay'da Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası gerçekleşti

Turnuvada, Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi birinci, Hatay Sınav Koleji ikinci, Antakya Lisesi üçüncü, İstanbul Erkek Lisesi ise dördüncü oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklara moral ve destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay etabı tamamlandı.

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