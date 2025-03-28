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        Hatay'da ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan motosikletli polislere sertifikaları verildi

        Hatay'da ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan 31 motosikletli polis, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:31
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        Hatay'da ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan motosikletli polislere sertifikaları verildi
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        Hatay'da ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan 31 motosikletli polis, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Arsuz ilçesinde düzenlenen törende, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentteki yolların da hasar aldığını söyledi.

        Yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kentte olaylara intikal etme sürecinde motosikletli polis timinin önemli olduğunu anlatan Gökce, bu kapsamda kurs düzenlediklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 31 polise sertifikaları verildi. ​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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