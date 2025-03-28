Hatay'da ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan motosikletli polislere sertifikaları verildi
Hatay'da ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan 31 motosikletli polis, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Hatay'da ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan 31 motosikletli polis, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Arsuz ilçesinde düzenlenen törende, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentteki yolların da hasar aldığını söyledi.
Yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kentte olaylara intikal etme sürecinde motosikletli polis timinin önemli olduğunu anlatan Gökce, bu kapsamda kurs düzenlediklerini belirtti.
Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 31 polise sertifikaları verildi.
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