Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tarihi Uzun Çarşı esnafıyla bayramlaştı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tarihi Uzun Çarşı'yı ziyaret ederek esnafın bayramını kutladı.

Çarşıya alışverişe gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Masatlı, esnafa işlerinde hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayrama ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadığını söyledi.

Tarihi Uzun Çarşı'nın Hatay'ın kalbi olduğunu belirten Masatlı, "Burada hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın bayramını tebrik etmek istedik. Tarihi Uzun Çarşımız 6 Şubat ve devamındaki depremlerde maalesef hasar aldı. Şu an itibarıyla çarşımızın içerisinde olan tüm tarihi yapılarımızda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Çarşımız eskisinden daha güzel, tarihi dokuya uygun şekilde yeniden ihya, inşa ve imar edilecek." diye konuştu.

Masatlı, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, herkesin hayırlı, huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini diledi.