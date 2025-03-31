Hatay'da alkollü otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu

Hatay'ın Belen ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D817 kara yolunda seyir halindeki 07 NUY 70 plakalı otomobilin tavanında bir kişinin alkol aldığı ve diğer sürücülere rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, KGYS kameralarınca da kaydedilen görüntülerden yola çıkarak aracın sürücüsü Ç.C'ye ulaştı.

Alkollü olduğu belirlenen Ç.C'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, trafikteki ihlalleri nedeniyle kendisine 21 bin 694 lira para cezası uygulandı.

Sürücü Ç.C'nin arkadaşı B.A'nın aracın tavanında oturarak içinde alkollü içecek olduğu iddia edilen bardağı diğer sürücülere göstermesi KGYS kameralarınca ve diğer araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.