Hatay'da hazine arazisine kaçak inşa edilen ev yıkıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hazine arazisine kaçak inşa edilen tek katlı evin yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hazine arazisine kaçak inşa edilen tek katlı evin yıkımı gerçekleştirildi.
İskenderun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Numune Mahallesi'ndeki ruhsatsız yapının yıkılması için çalışma başlatıldı.
Çevrede önlem alan ekipler, içerisindeki eşyalar çıkarılan müstakil evi iş makineleriyle yıktı.
Yıkım sonrasında bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi.
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