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        Hatay'da hazine arazisine kaçak inşa edilen ev yıkıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hazine arazisine kaçak inşa edilen tek katlı evin yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:24 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:24
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        Hatay'da hazine arazisine kaçak inşa edilen ev yıkıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hazine arazisine kaçak inşa edilen tek katlı evin yıkımı gerçekleştirildi.

        İskenderun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Numune Mahallesi'ndeki ruhsatsız yapının yıkılması için çalışma başlatıldı.

        Çevrede önlem alan ekipler, içerisindeki eşyalar çıkarılan müstakil evi iş makineleriyle yıktı.

        Yıkım sonrasında bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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