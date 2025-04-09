Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 165 araç incelendi, 300 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolleri yapıldı.
Dolandırıcılık suçundan aranan 2 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 7,75 gram esrar ele geçirildi.
Denetimde bazı araç sürücülerine trafik cezası uygulandı.
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