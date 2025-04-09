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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:04
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        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 165 araç incelendi, 300 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolleri yapıldı.

        Dolandırıcılık suçundan aranan 2 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 7,75 gram esrar ele geçirildi.

        Denetimde bazı araç sürücülerine trafik cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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