İskenderun'da çıkan odunluk yangını söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.
Bekbele Mahallesi'ndeki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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