Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da çıkan odunluk yangını söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 13.04.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da çıkan odunluk yangını söndürüldü
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.

        Bekbele Mahallesi'ndeki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Hatay'da 'Çiçek Bayramı' kutlandı
        Hatay'da 'Çiçek Bayramı' kutlandı
        Depremde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşasında sona...
        Depremde yıkılan Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesinin yeniden inşasında sona...
        İskenderun'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        İskenderun'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Hatay'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Hatay'da protesto edildi
        Hatay'ın üç kadın polisi artmaya başlayan nüfusla yoğunlaşan trafiğe yön ve...
        Hatay'ın üç kadın polisi artmaya başlayan nüfusla yoğunlaşan trafiğe yön ve...
        Suriyelilerin Cilvegözü'nden ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Cilvegözü'nden ülkelerine dönüşü sürüyor