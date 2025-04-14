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        İskenderun'da satranç turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:08
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        İskenderun'da satranç turnuvası düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi.

        İskenderun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 8-14 yaş arası 160 kişi katıldı.

        Turnuvanın sonunda dereceye girenlere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce madalya ve kupa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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