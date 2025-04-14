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        Altınözü ilçesinde kreş yapımına başlandı

        Hatay Büyükşehir Belediyesince Altınözü ilçesine kazandırılacak kreşin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:31
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        Altınözü ilçesinde kreş yapımına başlandı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesince Altınözü ilçesine kazandırılacak kreşin temeli atıldı.

        Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Karsu Mahallesi'nde kreş yapımına başlanan alanı inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kreşin çocuklara güvenli ve huzurlu ortam sunacağını belirten Sarı, "Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemizin gayretleriyle güzel işler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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