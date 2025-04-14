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        Hatay'da bir mahalle kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir mahalle kuduz riski nedeniyle karantina altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:02
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        Hatay'da bir mahalle kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir mahalle kuduz riski nedeniyle karantina altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, 27 Mart'ta Dörtyol Belediyesi sınırlarındaki Özerli Mahallesi'ndeki fabrikada beslenen köpek ile yoldan geçen sahipsiz köpek birbirine saldırdı.

        İşçilerden 46 yaşındaki G.F.T, köpekleri ayırmaya çalıştığı sırada yaralandı.

        Olaydan sonra sahipsiz köpek kaçtı, fabrikadaki köpek ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındı.

        Ekipler, 2 gün önce ölen fabrikadaki köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine mahalleyi "Kuduz Riskli Alan" ilan edip karantina uygulaması başlattı.

        Uygulama kapsamında mahallenin giriş ve çıkışına "Kuduz Risk Bölgesi" yazılı tabelalar asıldı.

        Aşı yapılan G.F.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve takip edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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