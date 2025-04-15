Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da firari 4 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:06 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da firari 4 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Reyhanlı, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.D, M.B, M.Ç ve S.A. ile çeşitli suçlardan aranan G.T. S.Ç, G.G, E.Y. ve G.H. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        Kabine toplanıyor! İşte gündem...
        Kabine toplanıyor! İşte gündem...

        Benzer Haberler

        Hatay'da berber dükkanına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da berber dükkanına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, partisinin Hatay İl Başkanlığında k...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, partisinin Hatay İl Başkanlığında k...
        Hatay'da bir mahalle kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı
        Hatay'da bir mahalle kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı
        Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Altınözü ilçesinde kreş yapımına başlandı
        Altınözü ilçesinde kreş yapımına başlandı