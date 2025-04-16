Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Yeşilay Hatay Şubesinden Başhekim Koyuncu'ya ziyaret

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Hatay Şubesinden Başhekim Koyuncu'ya ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu'yu ziyaret etti.

        Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Başhekim Koyuncu'ya bilgi verdi.

        Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri daha sonra HMKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Özer'e ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu
        Hatay'da kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu
        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara yol açtı
        Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara yol açtı
        İskenderun'da emniyet ve jandarma mensuplarına başarı belgesi
        İskenderun'da emniyet ve jandarma mensuplarına başarı belgesi