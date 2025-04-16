Yeşilay Hatay Şubesinden Başhekim Koyuncu'ya ziyaret

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu'yu ziyaret etti.

Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Başhekim Koyuncu'ya bilgi verdi.

Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri daha sonra HMKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Özer'e ziyarette bulundu.