Yeşilay Hatay Şubesinden Başhekim Koyuncu'ya ziyaret
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu'yu ziyaret etti.
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu'yu ziyaret etti.
Kuyubaşıoğlu ve beraberindekiler, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Başhekim Koyuncu'ya bilgi verdi.
Kuyubaşıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri daha sonra HMKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Özer'e ziyarette bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.