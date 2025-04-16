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        Türk Yıldızları, İskenderun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:32
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        Türk Yıldızları, İskenderun semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde kent semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

        Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nı, yaptığı çevre tanıma uçuşu sırasında İskenderun Sahili şeridine gelen vatandaşlar izledi.

        İskenderun semalarında 20 dakika süren uçuşu, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

        Türk Yıldızları, 18 Nisan'da da ilçe semalarında prova uçuşu yapacak.

        Ekibin 19 Nisan'daki gösterisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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