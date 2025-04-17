Hatay'da Down sendromlu gencin jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan Down sendromlu 20 yaşındaki Yusuf Hüseyin Kutlu'nun, jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.

Kutlu'nun ailesi, İl Jandarma Komutanlığına çocuklarının jandarma üniforması giymek istediğini iletti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yusuf Hüseyin Kutlu'yu Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü ve burada kendisine jandarma üniforması ile şapka hediye etti.

Telsizden gelen ihbarları yanıtlayan Down sendromlu Kutlu, daha sonra ekiplerle şehir turu attı.

Kutlu, ekiplerin trafik denetimlerine de katılarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı, Yusuf Hüseyin Kutlu'nun mutlu anlarının görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.