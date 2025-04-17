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        Hatay'da Down sendromlu gencin jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan Down sendromlu 20 yaşındaki Yusuf Hüseyin Kutlu'nun, jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:38
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        Hatay'da Down sendromlu gencin jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan Down sendromlu 20 yaşındaki Yusuf Hüseyin Kutlu'nun, jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.

        Kutlu'nun ailesi, İl Jandarma Komutanlığına çocuklarının jandarma üniforması giymek istediğini iletti.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yusuf Hüseyin Kutlu'yu Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü ve burada kendisine jandarma üniforması ile şapka hediye etti.

        Telsizden gelen ihbarları yanıtlayan Down sendromlu Kutlu, daha sonra ekiplerle şehir turu attı.

        Kutlu, ekiplerin trafik denetimlerine de katılarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Yusuf Hüseyin Kutlu'nun mutlu anlarının görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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