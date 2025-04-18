Hatay'da 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulut'un öldüğünü tespit etti.

Eşe Bulut'tan (66) iki gündür haber alamayan yakınları, kadının yaşadığı beş katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesine giderek kapıyı çaldı.

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