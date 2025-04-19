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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 00:00 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:02
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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, D.Ç. idaresindeki 06 CRD 007 cip, M.Ü'nün kullandığı 27 V 8074 plakalı hafif ticari araç ve E.S.Ö. yönetimindeki 31 AVP 122 plakalı pikap çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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